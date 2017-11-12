Букмекеры предрекают сборной Эстонии по футболу успех в матче с Мальтой ({{commentsTotal}})
Сборная Эстонии по футболу является небольшим фаворитом товарищеского матча против национальной команды Мальты, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.
Победа сборной Эстонии оценивается коэффициентом 2,25, победа Мальты - 3,75. Коэффициент на ничью - 2,90.
По оценке действующего в странах Балтии букмекерского портала Betsafe, голов в матче будет немного. Скорее всего, игра завершится со счетом 1:0 в пользу гостей.
Матч пройдет в воскресенье, 12 ноября, на Мальте и начнется в 16:00. В прямом эфире его покажет ETV2.
Редактор: Сергей Михайлов