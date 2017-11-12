Эстонские шпажистки заняли третье место на этапе Кубка мира в Китае ({{commentsTotal}})
Женская сборная Эстонии по фехтованию, за которую выступали Юлия Беляева, Кристина Кууск, Эрика Кирпу и Нелли Дифферт, завоевала третье место на этапе Кубка мира в китайском Сучжоу.
В воскресенье, 12 ноябре, в битве за бронзовые награды эстонская команда одолела российских шпажисток - 38:36.
В 1/8 финала сборная Эстонии обыграла Испанию - 44:32, в четвертьфинале взяла верх над Германией - 42:23, а в полуфинале уступила Южной Корее - 23:26.
Команда России в своем полуфинале проиграла Польше - 25:32.
Редактор: Сергей Михайлов