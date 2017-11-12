Кальюлайд: нехватка средств в экспериментальном лечении рака неизбежна ({{commentsTotal}})
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что нехватка средств в экспериментальном лечении рака неизбежна и поэтому необходим вклад добровольных объединений.
Мнение главы государства в воскресенье, 12 ноября, приводит Балтийская служба новостей.
"Онкологическому союзу Эстонии исполнилось 25 лет, - отметила Кальюлайд. - За это время изменилась способность нашего государства предоставлять лечение, помощь и поддержку, изменилась и способность человечества понимать рак. Это неизбежно, что в солидарной системе не хватает денег на самое экспериментальное лечение, поэтому свой вклад в лечение онкологии вносят также добровольные объединения".
"Чем больше у нас желания сотрудничать и чем меньше взаимного непонимания, тем быстрее и лучше будет развиваться лечение рака. Эстония не отличается от других стран мира, а эстонцы от других граждан мира — мы тоже хотим помогать", - добавила Керсти Кальюлайд.
Президент также поблагодарила всех, кто помогает в борьбе с раком, и пожелала Онкологическому союзу, всем пациентам, их близким и медикам сил, чтобы новый день был чуть лучше минувшего.
Редактор: Сергей Михайлов
Источник: BNS