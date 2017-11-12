Опрос: две трети каталонцев не верят в независимость региона в ближайшем будущем

Двое из трех каталонцев считают, что выход региона из состава Испании невозможен в относительно ближайшем будущем. Об этом свидетельствуют данные опроса, который привела в воскресенье газета El Pais.

По ее информации, 66% респондентов, проживающих в Каталонии, не думают, что автономная область обретет независимость в скором времени. Что касается всей Испании в целом, то 80% подданных пиренейского королевства не верят в возможность выхода региона из состава страны, передает ТАСС.

Кроме того, 76% опрошенных выразили мнение, что решение Мадрида о созыве внеочередных выборов в Каталонии 21 декабря является разумным. В автономии эту меру одобрили 69% респондентов. Более половины испанцев (54%) считают, что правительство страны надлежащим образом регулирует ситуацию вокруг каталонского кризиса.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства, в ходе которого подавляющее число участников плебисцита высказались за независимость.