Юри Ратас обсудит с мальтийским и итальянским коллегами вопросы миграции

Премьер-министр Юри Ратас в воскресенье улетает на Мальту, где завтра встретится со своим мальтийским коллегой Джозефом Мускатом. Затем эстонский премьер-министр отправится в Италию, где его ждет встреча с главой итальянского правительства Паоло Джентилони.

На обеих встречах будут обсуждаться текущие вопросы председательства Эстонии в Европейском союзе, а также политика в сфере обороны, безопасности и миграции, где требуются усилия для достижения консенсуса между 28 странами Европейского союза, передает пресс-служба правительства.

Помимо этого будут затронуты встречи на высоком уровне, которые намечены в программе оставшихся двух месяцев председательства.

Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию в понедельник вечером.