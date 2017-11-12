Карел Таммъярв занял пятое место на предсезонной гонке в Финляндии ({{commentsTotal}})
Эстонский лыжник Карел Таммъярв показал пятый результат в гонке свободным стилем с общего старта на 12,9 км.
Предсезонные соревнования в воскресенье, 12 ноября, прошли в финском Олосе, передает портал ERR Sport.
Победитель гонки стал россиянин Алексей Червоткин - 28 минут, 51,1 секунды. Вторым стал финн Иво Нисканен, третьим - представитель России Денис Спицов, четвертым финишировал исландец Снорри Эйнарссон.
Карел Таммъярв отстал от победителя на 23,6 секунды. Сразу за эстонцем финишировал россиянин Максим Вылегжанин, пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах.
Всего гонку завершил 101 спортсмен.
Редактор: Сергей Михайлов