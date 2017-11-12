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Карел Таммъярв занял пятое место на предсезонной гонке в Финляндии ({{commentsTotal}})

Спорт
Карел Таммъярв.
Карел Таммъярв. Автор: Фото: ERR
Спорт

Эстонский лыжник Карел Таммъярв показал пятый результат в гонке свободным стилем с общего старта на 12,9 км. 

Предсезонные соревнования в воскресенье, 12 ноября, прошли в финском Олосе, передает портал ERR Sport.

Победитель гонки стал россиянин Алексей Червоткин - 28 минут, 51,1 секунды. Вторым стал финн Иво Нисканен, третьим - представитель России Денис Спицов, четвертым финишировал исландец Снорри Эйнарссон.

Карел Таммъярв отстал от победителя на 23,6 секунды. Сразу за эстонцем финишировал россиянин Максим Вылегжанин, пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах.

Всего гонку завершил 101 спортсмен.

Редактор: Сергей Михайлов

лыжные гонки


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