Свен Миксер обсудит с коллегами по ЕС ситуацию в Венесуэле

На повестке дня стратегическая коммуникация, отношения между ЕС и Африкой и ситуация в Венесуэле. Также на встрече обсудят обстановку в сфере безопасности и сотрудничество между ЕС и НАТО — эти темы будут обсуждаться в рамках совместных обеда и встречи глав МИД и министров обороны ЕС, передает в воскресенье, 12 ноября, Балтийская служба новостей.

Дискуссия на тему стратегической коммуникации впервые проходит на уровне глав МИД, она будет посвящена вариантам укрепления рабочих групп по стратегической коммуникации дипломатической службы ЕС, в связи с отношениями между ЕС и Африкой планируется также обсудить предстоящий в конце ноября 5-й саммит ЕС-АС и подготовку к нему. Совет планирует сделать выводы в связи с Венесуэлой.

На неофициальном совместном обеде глав МИД и министров обороны обсудят выполнение инициатив в сфере безопасности и обороны глобальной стратегии ЕС. За обедом пройдет встреча, где главы МИД и министры обороны обсудят сотрудничество ЕС и НАТО — в этом обсуждении также примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В рамках встречи глав МИД и министров обороны также пройдет церемония подписания совместного заявления о постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO).

В преддверии совета по иностранным делам состоится неформальная встреча глав МИД с главой МИД Македонии Николой Димитровым, с которым они обсудят политические изменения в стране за последнее время и будущие тенденции.