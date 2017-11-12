Керсти Кальюлайд призвала ценить охраняющих в Эстонии тыл отцов

Президент Керсти Кальюлайд в воскресенье, 12 ноября, сказала в своей речи в честь Дня отца, что, хотя в эстонском культурном пространстве мужчин по-прежнему недооценивают в качестве источника эмоциональной уверенности, роль мужчин и отцов в мире меняется.

"У этой перемены нет отчетливой финальной точки, определенной шкалы, которая указывала бы нам, что теперь распределение женских и мужских ролей в обществе правильное. Мы движемся в том направлении, где не признаются правильные и неправильные роли, но ценится вклад всех людей в общество или семью, не меряя эти роли по какой-либо иной шкале кроме шкалы заботы и любви", - приводит в воскресенье, 12 ноября, слова президента агентство BNS.

В качестве примера президент отметила, что у представителей даже самых суровых профессий в присутствии ребенка меняется лицо и что отцам нравится говорить о своих детях.

"Все отцы, когда они говорят о своих детях, испытывают совершенно иную гордость, чем в разговоре о полученной недавно магистерской степени или личном рекорде по бегу. Когда отцы думают о находящихся вдали от них детях, их тоска ощутима, особенно если разлука является скорее вынужденной под давлением обстоятельств, чем свободным выбором", - сказала президент Кальюлайд.

По словам президента, мир меняется и если раньше считалось, что за сильными мужчинами стоят поддерживающие дом в порядке женщины, то чем больше в обществе активных женщин, тем выше нужно ценить их домашний тыл.

"Мы больше не упрекаем женщин в том, что они активно действуют в обществе, предоставив детей заботе мужа — по крайней мере, так не делает большинство из нас. Но мы еще пришли к тому, чтобы ценить охраняющих тыл мужчин так же, как и играющих ту же роль матерей семейств", - сказала Керсти Кальюлайд, поблагодарившая в своей речи также своих супруга и отца и пояснившая, что отцы не всегда рассчитывают на благодарность и внимание к своим заслугам — особенно когда это касается их мягких качеств и желания, чтобы их дети как можно дольше сохраняли веру в доброту мира.

"В этой борьбе матери больше не одиноки, как и отцы, не одиноки больше отцы- и матери-одиночки. В этой борьбе все мы действуем вместе. И, как сказал отец троих детей Хейнц Валк — однажды мы в любом случае победим. Одна только нежность матерей не может уберечь наше общество от зла. Но если к ней добавить понимание и теплоту отцов, зло исчезнет", - сказала Кальюлайд.

Как писал rus.err.ee, титул "Отец года 2017" в воскресенье, 12 ноября, был вручен 61-летнему Меэлису Сибритсу из Ида-Вирумаа.