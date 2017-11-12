В объективе "АК+": налоговые изменения, 100 лет Октябрьской революции и эстонский футбол

Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 12 ноября.

В программе:

Особенности национального налогообложения. Все подробности о том, что готовит жителям Эстонии грядущий год - в репортаже Таисии Дмитриевой.

И Ленин такой молодой! Сто лет Октябрьской революции. Что думают о ней в сегодняшней России - смотрите в сюжете Антона Алексеева.

Футбол на грани фантастики. Об объединении футбольных клубов "Инфонет" и "Левадия" смотите в обзоре Сергея Михайлова.

Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущий выпуска - Николай Лощин.