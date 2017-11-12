Премьер Испании призвал положить конец "сепаратистскому хаосу"

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в воскресенье прибыл в Каталонию - впервые после введения в этой автономной провинции прямого правления Мадрида с целью поддержать противников отделения региона.

В Барселоне премьер-министр Рахой выступил на предвыборном митинге своего однопартийца Ксавьера Гарсии Альбиоля, главы фракции консервативной Народной партии в каталонском парламенте, передает Би-би-си.

Ранее, отправив в отставку прежнего главу правительства Каталонии после непризнанного референдума о независимости, Карлеса Пучдемона, Рахой назначил в бунтующем регионе новые парламентские выборы на 21 декабря.

Рахой поддержал коллегу по партии и призвал "молчаливое большинство" прийти на декабрьские выборы, где будут "настоящие урны", чтобы "восстановить демократию". Он выразил надежду, что выборы помогут остановить "сепаратистский хаос".

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Полиция пыталась помешать голосованию, применяя к сторонникам самоопределения насилие. 27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход региона из состава Испании, однако это решение осталось непризнанным.