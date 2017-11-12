В воскресенье, 12 ноября, в гостевом товарищеском матче сборная Эстонии по футболу одержала крупную победу над национальной командой Мальты - 3:0.

Счет в матче уже на 1-й минуте открыл Рауно Саппинен. На 14-й минуте Сергей Мошников реализовал пенальти, а окончательный результат на 90-й минуте установил вышедший на замену Хенри Аниер.

До этого Эстония и Мальта встречались пять раз. В рамках отборочного цикла ЧМ-1994 Мальта добилась нулевой ничьей дома (1992) и минимальной победы в Таллинне (1993). В 2004 году в Валлетте хозяева одержали крупную победу (5:2), а в 2008-м в Таллинне успех праздновали эстонские футболисты, выигравшие со счетом 2:1.

В августе прошлого года команды разошлись миром в Пярну - 1:1.

Добавлено видео забитых мячей, которое можно посмотреть только на территории Эстонии.