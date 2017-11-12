rus.err.ee

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу разгромила Мальту со счетом 3:0 ({{commentsTotal}})

Спорт
{{1510502280000 | amCalendar}}
Спорт

В воскресенье, 12 ноября, в гостевом товарищеском матче сборная Эстонии по футболу одержала крупную победу над национальной командой Мальты - 3:0.

Счет в матче уже на 1-й минуте открыл Рауно Саппинен. На 14-й минуте Сергей Мошников реализовал пенальти, а окончательный результат на 90-й минуте установил вышедший на замену Хенри Аниер.

До этого Эстония и Мальта встречались пять раз. В рамках отборочного цикла ЧМ-1994 Мальта добилась нулевой ничьей дома (1992) и минимальной победы в Таллинне (1993). В 2004 году в Валлетте хозяева одержали крупную победу (5:2), а в 2008-м в Таллинне успех праздновали эстонские футболисты, выигравшие со счетом 2:1.

В августе прошлого года команды разошлись миром в Пярну - 1:1.

Добавлено видео забитых мячей, которое можно посмотреть только на территории Эстонии.

Редактор: Сергей Михайлов

футболмальта-эстония


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

12 ноября в Эстонии отмечают день отца
Статистический портрет отца.

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.

ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
операция "елка"
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Петр Свенда

Доказавший уязвимость ID-карт ученый похвалил Эстонию за отзыв сотен тысяч сертификатов

Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.

ЭКОНОМИКА
10.11

Приватизация Eesti Teed может быть отложена

10.11

Формулу ценобразования для горючего сланца не будут менять до 2019 года

10.11

Новым главой EVR Cargo станет Кульдар Лейc

10.11

В октябре в Эстонии было зарегистрировано 29 600 безработных

09.11

Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Эстонии на 2017 год до 4,4%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из фильма

На кинофестивале PÖFF покажут новый фильм Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты"

20 ноября на кинофестивале "Темные ночи" (PÖFF) состоится премьерный показ нового фильма Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты", в котором главные роли исполняют отмечающий 70-летие Тыну Карк и российский актер Сергей Маковецкий.

Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
18:42

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу разгромила Мальту со счетом 3:0 Обновлено

17:47

Премьер Испании призвал положить конец "сепаратистскому хаосу"

16:57

ВИДЕО: в Таллиннском зоопарке в честь Дня отца филинов кормили мышами

16:41

В объективе "АК+": налоговые изменения, 100 лет Октябрьской революции и эстонский футбол

15:49

Сборная Эстонии по хоккею крупно проиграла латвийцам - 0:13

15:30

Керсти Кальюлайд призвала ценить охраняющих в Эстонии тыл отцов

15:21

В Маарду пройдет инфодень для людей с проблемами слуха

14:56

Свен Миксер обсудит с коллегами по ЕС ситуацию в Венесуэле

13:58

Карел Таммъярв занял пятое место на предсезонной гонке в Финляндии

13:42

Юри Ратас обсудит с мальтийским и итальянским коллегами вопросы миграции

13:35

Опрос: две трети каталонцев не верят в независимость региона в ближайшем будущем

12:57

Отцом года в Эстонии стал житель Ида-Вирумаа Меэлис Сибритс

11:57

Во вторник суд примет решение о возможном УДО зарезавшей мужа жительницы Харьюмаа

11:36

Кальюлайд: нехватка средств в экспериментальном лечении рака неизбежна

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: