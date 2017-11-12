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"Калев/Крамо" одержал первую победу в Единой лиге ВТБ ({{commentsTotal}})

Спорт
"Калев/Крамо" прервал неприятную серию. Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Чемпион Эстонии по баскетболу, таллиннский "Калев/Крамо" одержал свою первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ и ушел с последнего места в турнирной таблице.

В воскресенье, 12 ноября, в матче 6-го тура регулярного чемпионата "Калев/Крамо" на своей площадке взял верх над "Астаной" - 83:73.

Самым результативным в составе таллиннцев стал американский новичок Исаи Бриску. Он провел на паркете около 22 минут, за которые успел набрать 20 очков и сделать 5 результативных передач.

До сих пор "Калев" оставался единственной командой, которая не знала побед в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ.

Редактор: Сергей Михайлов

калев/крамо


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