Вместо Максима Ильина в горсобрание Нарва-Йыэсуу попала семейный врач ({{commentsTotal}})
Семейный врач Лариса Гольт стала членом городского собрания Нарва-Йыэсуу вместо избранного на этой неделе мэром города Максима Ильина.
Такое решение в воскресенье, 12 ноября, утвердила городская избирательная комиссия Нарва-Йыэсуу.
30-летний Максим Ильин впервые возглавил горуправу Нарва-Йыэсуу в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост заместителя градоначальника. На муниципальных выборах 15 октября этого года Ильин баллотировался по списку избирательного союза "Общий дом" и получил 248 голосов, что стало самым высоким результатом среди всех кандидатов.
В среду, 8 ноября, он был утвержден мэром "нового" Нарва-Йыэсуу - самоуправления, появившегося путем объединения города Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара.
Редактор: Сергей Михайлов