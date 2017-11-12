Вместо Максима Ильина в горсобрание Нарва-Йыэсуу попала семейный врач

Такое решение в воскресенье, 12 ноября, утвердила городская избирательная комиссия Нарва-Йыэсуу.

30-летний Максим Ильин впервые возглавил горуправу Нарва-Йыэсуу в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост заместителя градоначальника. На муниципальных выборах 15 октября этого года Ильин баллотировался по списку избирательного союза "Общий дом" и получил 248 голосов, что стало самым высоким результатом среди всех кандидатов.

В среду, 8 ноября, он был утвержден мэром "нового" Нарва-Йыэсуу - самоуправления, появившегося путем объединения города Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара.