rus.err.ee

Вместо Максима Ильина в горсобрание Нарва-Йыэсуу попала семейный врач ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Максим Ильин
Максим Ильин Автор: Сергей Степанов
Ида-Вирумаа

Семейный врач Лариса Гольт стала членом городского собрания Нарва-Йыэсуу вместо избранного на этой неделе мэром города Максима Ильина.

Такое решение в воскресенье, 12 ноября, утвердила городская избирательная комиссия Нарва-Йыэсуу.

30-летний Максим Ильин впервые возглавил горуправу Нарва-Йыэсуу в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост заместителя градоначальника. На муниципальных выборах 15 октября этого года Ильин баллотировался по списку избирательного союза "Общий дом" и получил 248 голосов, что стало самым высоким результатом среди всех кандидатов.

В среду, 8 ноября, он был утвержден мэром "нового" Нарва-Йыэсуу - самоуправления, появившегося путем объединения города Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара.

Редактор: Сергей Михайлов

нарва-йыэсуу


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

12 ноября в Эстонии отмечают день отца
Статистический портрет отца.

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.

ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
операция "елка"
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Петр Свенда

Доказавший уязвимость ID-карт ученый похвалил Эстонию за отзыв сотен тысяч сертификатов

Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.

ЭКОНОМИКА
10.11

Приватизация Eesti Teed может быть отложена

10.11

Формулу ценобразования для горючего сланца не будут менять до 2019 года

10.11

Новым главой EVR Cargo станет Кульдар Лейc

10.11

В октябре в Эстонии было зарегистрировано 29 600 безработных

09.11

Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Эстонии на 2017 год до 4,4%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из фильма

На кинофестивале PÖFF покажут новый фильм Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты"

20 ноября на кинофестивале "Темные ночи" (PÖFF) состоится премьерный показ нового фильма Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты", в котором главные роли исполняют отмечающий 70-летие Тыну Карк и российский актер Сергей Маковецкий.

Председательство Эстонии в ЕС
Свежий выпуск "АК+"
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
19:22

Вместо Максима Ильина в горсобрание Нарва-Йыэсуу попала семейный врач

18:58

"Калев/Крамо" одержал первую победу в Единой лиге ВТБ

18:42

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу разгромила Мальту со счетом 3:0 Обновлено

17:47

Премьер Испании призвал положить конец "сепаратистскому хаосу"

16:57

ВИДЕО: в Таллиннском зоопарке в честь Дня отца филинов кормили мышами

16:41

В объективе "АК+": налоговые изменения, 100 лет Октябрьской революции и эстонский футбол

15:49

Сборная Эстонии по хоккею крупно проиграла латвийцам - 0:13

15:30

Керсти Кальюлайд призвала ценить охраняющих в Эстонии тыл отцов

15:21

В Маарду пройдет инфодень для людей с проблемами слуха

14:56

Свен Миксер обсудит с коллегами по ЕС ситуацию в Венесуэле

13:58

Карел Таммъярв занял пятое место на предсезонной гонке в Финляндии

13:42

Юри Ратас обсудит с мальтийским и итальянским коллегами вопросы миграции

13:35

Опрос: две трети каталонцев не верят в независимость региона в ближайшем будущем

12:57

Отцом года в Эстонии стал житель Ида-Вирумаа Меэлис Сибритс

Полезно знать

Топ читаемости
11.11

Портал 47news: арестованный в Нарве агент ФСБ - 20-летний студент из Кингисеппа

11.11

New York Times: жители Нарвы процветают, а Ивангород еще недавно стоял в руинах

11.11

Часы командира Куперьяновского батальона были расстреляны в пятой серии выстрелов

11.11

Российский телеведущий Борис Ноткин найден мертвым

10.11

Департамент: неработающим пенсионерам не надо подавать заявление для расчета подоходного налога

11.11

Актуальная камера 11.11.2017 (20:00)

10.11

Налоговый департамент планирует отказаться от деклараций

11.11

Ксению Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

12:57

Отцом года в Эстонии стал житель Ида-Вирумаа Меэлис Сибритс

11.11

В Эстонии началась направленная на благополучие детей кампания Aga mina

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
10.11

Старейшины столичных районов могут быть назначены уже на следующей неделе

10.11

Исследование контекста интеграции: Эстония и Норвегия

10.11

В пятницу днем дождей будет меньше, ожидаются прояснения

10.11

В Таллинне пройдет международная конференция по правам животных

09.11

В Раквере завершился конкурс на лучшее общежитие профессионального училища

09.11

Жители Эстонии в массовом порядке активируют услугу Mobiil-ID

09.11

Ратас: центристы ждут в свои ряды как новых, так и старых соратников

09.11

Полиция приглашает водителей-профессионалов проверить свои грузовики

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: