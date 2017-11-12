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Айвар Похлак: в следующем году за чемпионство будут бороться три клуба ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

В результате слияния "Инфонета" и "Левадии" в эстонском футболе появится сильная команда, но за чемпионство в 2018 году все же будут бороться все три таллиннских клуба, считает президент Эстонского футбольного союза (ЭФС) Айвар Похлак.

Об этом глава ЭФС заявил в интервью еженедельной программе "Актуальная камера +", которая по воскресеньям выходит в эфире ETV+.

На вопрос, станет ли объединенная команда главным фаворитом нового сезона, Похлак сказал, что бороться за чемпионство будут все три таллиннских клуба ("Левадия", "Флора" и "Нымме Калью").

"Поскольку ряд футболистов, которые в минувшем сезоне выступали за "Инфонет" и "Левадию", разойдутся по другим командам, то средний уровень чемпионата Эстонии вырастет. Команды из нижней части таблицы будут чаще отбирать очки у клубов первой тройки", - предположил Айвар Похлак.

Напомним, в прошлом году таллиннский "Инфонет" впервые в своей истории стал чемпионом Эстонии, а после сезона 2017 объявил о своим слиянии со столичной "Левадией".

"Мне неинтересно просто быть чемпионом, мне неинтересно быть на пятом месте, скатиться на уровень любительского футбола. Я все-таки хочу двигаться дальше. То, что мы объединяемся - это перспектива. Намного легче будет добиться каких-то результатов. Это основная причина", - объясняет свое решение президент "Инфонета" Андрей Лешкин.

"Я думаю, что это очень ответственный шаг. Это не просто так. Он же говорит, что он устал. И мы это видим - он устал. Но он не бросает свое дело. Он пытается выйти из ситуации культурно и вежливо", - комментирует Айвар Похлак.

На вопрос, могут ли футбольные власти влиять на ситуацию, когда судьба целого клуба зависит от желаний одного человека, Похлак отвечает, что необходимо искать компромисс.

"Наш футбол и наше общество - еще молодые,. Клубы у нас пока малоразвитые, поэтому в данные момент такие критические ситуации существуют", - признает Айвар Похлак.

В следующем году футбольный клуб "Левадия" отпразднует свое 20-летие. Можно ли говорить о том, что после объединения с "Инфонетом" появится богатый по меркам страны клуб с приставкой "супер"?

"Нет, я бы не стал так говорить, что в финансовом плане будет суперклуб. Но качество будет лучше, чем было в предыдущие года при тех вложениях, которые мы делали. Качество будет лучше как в тренерском составе, так и в плане игроков. А если успешно будем выступать в Европе, то и финансовые возможности, наверное, могут улучшиться", - говорит президент "Левадии" Виктор Левада.

По словам президента 9-кратных чемпионов Эстонии, он по-прежнему мечтает о том, чтобы "Левадия" пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

"Мечтать нужно и президенту, а не только маленькому футболисту. Меня это мысль до сих пор не покидает. Конечно, в 2018 году это сделать нереально. Задача на следующий год - стать чемпионом, усилиться", - отмечает Виктор Левада.

"Это действительно важная мечта. Важно, чтобы все так мечтали. Пока ясно одно - потенциал объединенной команды будет получше. А как все получится - это уже другое дело", - заключает глава ЭФС Айвар Похлак.

Каким будет название нового клуба - пока неизвестно. Но, скорее всего, что он будет называться таллиннская "Левадия".

Редактор: Сергей Михайлов

инфонетлевадияайвар похлак


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