В парламенте нет единства в вопросе предвыборной рекламы

На следующей неделе депутаты Рийгикогу будут обсуждать будущее наружной политической рекламы. Партии поддерживают снятие запрета на подобный вид агитации вплоть до дня выборов, однако скептически настроены к требованиям по размерам плакатов.

Согласно закону, в период активной предвыборной агитации, то есть за месяц до выборов, наружная политическая реклама запрещена. Пол запрет попадают рекламные объявления, плакаты на зданиях, остановках и в общественном транспорте. Однако до самого дня выборов можно лицезреть уже знакомые и привычные лица и номера кандидатов в соцсетях или на новостных порталах, передает в воскресенье, 12 ноября, "Актуальная камера" (ETV+).

Свободная партия Эстонии предлагает внести сразу несколько поправок в несовершенный, по ее мнению, закон. Например, разрешить наружную рекламу вплоть до дня выборов.

"Наша цель - уменьшить влияние денег в выборах и сделать политическую конкуренцию равной. Наружная реклама значительно дешевле рекламы на телевидении, например. Поэтому один из пунктов законопроекта - продлить её использование вплоть до дня выборов. Также предлагаем ограничить размер плакатов до одного квадратного метра и уменьшить затраты на предвыборную кампанию до пятисот тысяч евро", - объясняет председатель Свободной партии, парламентарий Артур Тальвик.

Если идею о продлении срока использования наружной политической рекламы другие партии в основном поддерживают, то остальные пункты подверглись сомнению.

Ограничение затрат можно обойти вполне законными способами, а размер плакатов и вовсе может вызвать новую волну споров.

"Это создаст лишь новую почву для разногласий. Точно ли там квадратный метр, где именно разрешено вешать рекламу, кому можно, кому нельзя. Если уж убирать какие-то ограничения, то нет смысла вводить новые", - говорит реформист Арто Аас.

"Как утверждают рекламные предприниматели, если есть заказ, он будет исполнен любым способом. Например, на автобусной остановке вывесят рекламу размером один квадратный метр, но, чтобы заполнить всю площадь, плакатов будет 2 или 6, а то и вообще 12", - отмечает центрист Тийт Терик.

Уже во вторник депутаты обсудят этот законопроект в большом зале Рийгикогу.