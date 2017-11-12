rus.err.ee

В парламенте нет единства в вопросе предвыборной рекламы ({{commentsTotal}})

Эстония
Юлия Лева
Эстония

На следующей неделе депутаты Рийгикогу будут обсуждать будущее наружной политической рекламы. Партии поддерживают снятие запрета на подобный вид агитации вплоть до дня выборов, однако скептически настроены к требованиям по размерам плакатов. 

Согласно закону, в период активной предвыборной агитации, то есть за месяц до выборов, наружная политическая реклама запрещена. Пол запрет попадают рекламные объявления, плакаты на зданиях, остановках и в общественном транспорте. Однако  до самого дня выборов можно лицезреть уже знакомые и привычные лица и номера кандидатов в соцсетях или на новостных порталах, передает в воскресенье, 12 ноября, "Актуальная камера" (ETV+).

Свободная партия Эстонии предлагает внести сразу несколько поправок в несовершенный, по ее мнению, закон. Например, разрешить наружную рекламу вплоть до дня выборов. 

"Наша цель - уменьшить влияние денег в выборах и сделать политическую конкуренцию равной. Наружная реклама значительно дешевле рекламы на телевидении, например. Поэтому один из пунктов законопроекта - продлить её использование вплоть до дня выборов. Также предлагаем ограничить размер плакатов до одного квадратного метра и уменьшить затраты на предвыборную кампанию до пятисот тысяч евро", - объясняет председатель Свободной партии, парламентарий Артур Тальвик.

Если идею о продлении срока использования наружной политической рекламы другие партии в основном поддерживают, то остальные пункты подверглись сомнению. 

Ограничение затрат можно обойти вполне законными способами, а размер плакатов и вовсе может вызвать новую волну споров. 

"Это создаст лишь новую почву для разногласий. Точно ли там квадратный метр, где именно разрешено вешать рекламу, кому можно, кому нельзя. Если уж убирать какие-то ограничения, то нет смысла вводить новые", - говорит реформист Арто Аас.

"Как утверждают рекламные предприниматели, если есть заказ, он будет исполнен любым способом. Например, на автобусной остановке вывесят рекламу размером один квадратный метр, но, чтобы заполнить всю площадь, плакатов будет 2 или 6, а то и вообще 12", - отмечает центрист Тийт Терик.

Уже во вторник депутаты обсудят этот законопроект в большом зале Рийгикогу. 

Редактор: Сергей Михайлов

предвыборная реклама


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

12 ноября в Эстонии отмечают день отца
Статистический портрет отца.

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.

ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
операция "елка"
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Петр Свенда

Доказавший уязвимость ID-карт ученый похвалил Эстонию за отзыв сотен тысяч сертификатов

Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.

ЭКОНОМИКА
10.11

Приватизация Eesti Teed может быть отложена

10.11

Формулу ценобразования для горючего сланца не будут менять до 2019 года

10.11

Новым главой EVR Cargo станет Кульдар Лейc

10.11

В октябре в Эстонии было зарегистрировано 29 600 безработных

09.11

Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Эстонии на 2017 год до 4,4%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из фильма

На кинофестивале PÖFF покажут новый фильм Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты"

20 ноября на кинофестивале "Темные ночи" (PÖFF) состоится премьерный показ нового фильма Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты", в котором главные роли исполняют отмечающий 70-летие Тыну Карк и российский актер Сергей Маковецкий.

Председательство Эстонии в ЕС
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:30

Столетний юбилей Октябрьской революции в объективе "АК+" (с прогнозом о судьбе тела Ленина)

21:20

Специалист: с января жителям Эстонии придется рассчитывать свой доход на целый год

21:14

Айвар Похлак: в следующем году за чемпионство будут бороться три клуба

20:48

"Актуальная камера +" 12.11.2017 (20:00)

20:16

В парламенте нет единства в вопросе предвыборной рекламы

19:22

Вместо Максима Ильина в горсобрание Нарва-Йыэсуу попала семейный врач

18:58

"Калев/Крамо" одержал первую победу в Единой лиге ВТБ

18:42

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу разгромила Мальту со счетом 3:0 Обновлено

17:47

Премьер Испании призвал положить конец "сепаратистскому хаосу"

16:57

ВИДЕО: в Таллиннском зоопарке в честь Дня отца филинов кормили мышами

16:41

В объективе "АК+": налоговые изменения, 100 лет Октябрьской революции и эстонский футбол

15:49

Сборная Эстонии по хоккею крупно проиграла латвийцам - 0:13

15:30

Керсти Кальюлайд призвала ценить охраняющих в Эстонии тыл отцов

15:21

В Маарду пройдет инфодень для людей с проблемами слуха

Полезно знать

Топ читаемости
11.11

Портал 47news: арестованный в Нарве агент ФСБ - 20-летний студент из Кингисеппа

11.11

New York Times: жители Нарвы процветают, а Ивангород еще недавно стоял в руинах

11.11

Часы командира Куперьяновского батальона были расстреляны в пятой серии выстрелов

10.11

Департамент: неработающим пенсионерам не надо подавать заявление для расчета подоходного налога

11.11

Российский телеведущий Борис Ноткин найден мертвым

11.11

Актуальная камера 11.11.2017 (20:00)

10.11

Налоговый департамент планирует отказаться от деклараций

12:57

Отцом года в Эстонии стал житель Ида-Вирумаа Меэлис Сибритс

11.11

Ксению Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

11.11

В Эстонии началась направленная на благополучие детей кампания Aga mina

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
10.11

Старейшины столичных районов могут быть назначены уже на следующей неделе

10.11

Исследование контекста интеграции: Эстония и Норвегия

10.11

В пятницу днем дождей будет меньше, ожидаются прояснения

10.11

В Таллинне пройдет международная конференция по правам животных

09.11

В Раквере завершился конкурс на лучшее общежитие профессионального училища

09.11

Жители Эстонии в массовом порядке активируют услугу Mobiil-ID

09.11

Ратас: центристы ждут в свои ряды как новых, так и старых соратников

09.11

Полиция приглашает водителей-профессионалов проверить свои грузовики

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: