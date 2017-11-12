Столетний юбилей Октябрьской революции в объективе "АК+" (с прогнозом о судьбе тела Ленина)

На этой неделе исполнилось сто лет Великой октябрьской социалистической революции. В России юбилей стал праздником лишь для коммунистов - у большинства россиян отношение к революции до сих пор неоднозначное. Столетие революции вновь вызвало к жизни дискуссию и о судьбе тела вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.

Об этом поздно вечером в воскресенье, 12 ноября, сообщила аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера +".

"Ленинско-сталинская модернизация за 20 лет увеличила мощь страны в 70 раз! Вся сволочь мира ненавидит Ленина и Сталина за то, что они сумели распавшуюся, находящуюся в полуграмотном, полу-африканском состоянии страну подняли к высотам Победы и космоса", - говорит председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

И правда, через более чем четверть века после кончины первого в мире государства рабочих и крестьян, более половины населения России относятся к революции и советской власти скорее положительно, соглашается с ним автор сюжета Антон Алексеев.

"Согласно всем соцопросам, коммунистические идеи разделяет в основном старшее поколение россиян. Однако самым популярным лозунгом на демонстрации 7 ноября был "Ленин! Партия! Комсомол!" Да-да, в России есть еще настоящие комсомольцы!", - рассказывает Алексеев.

"КПРФ - это не партия. КПРФ - это такой, как принято говорить у молодежи, фейк, который, в общем, совершенно не собирается решать никаких задач. Это группа, которая получает бюджетные деньги для того, чтобы канализировать протест", - объясняет политолог Михаил Хазин.

"Я уверен, что будущее за социализмом. Поэтому да здравствует столетие великого Октября! С праздником вас, дорогие друзья и товарищи! Ура!", - парирует Геннадий Зюганов.

Крах коммунистической идеи в России не смущает ни российских коммунистов, ни их зарубежных единомышленников. В Москву на празднование столетнего юбилея революции приехали более 7 тысяч делегатов, представляющих почти 120 коммунистических и социалистических партий из 80 стран.

"Понятно, что есть и неудачи, есть тупики. Но есть и другие формы социализма - кубинский социализм, китайский социализм. Был и югославский социализм, у которого были свои трудности, но он был другим. Так что речь не идет о прошлом, это ростки будущего, даже несмотря на то, что они потерпели поражение в каких-то странах - в Югославии или в России", - рассказывает французский коммунист Пьер.

Но для подавляющего большинства россиян и революция, и коммунизм принадлежат исключительно прошлому.

"Современные жители России - они любят историю, интересуются историей, но вовсе не собираются всерьез переповторять революцию 1917 года", - считает директор исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.

Столетие революции вновь вызвало к жизни дискуссию о судьбе тела вождя мирового пролетариата, отмечает корреспондент ERR в Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Ленина захоронить.

"Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения", - написал глава Чечни в своем Телеграм-канале, вызвав возмущение коммунистов.

"Но поскольку раскол в обществе в преддверии президентских выборов, которые должны пройти в марте следующего года, власти совершенно не выгоден, можно с уверенностью предположить, что Ильич еще полежит в мавзолее - на радость коммунистам и простым туристам", - заключает автор сюжета Антон Алексеев.

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