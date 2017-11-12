"Актуальная камера +" 12.11.2017 (20:00)

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.
В следующую среду, 15 ноября, в Маарду состоится инфодень для людей с проблемами слуха.
Экс-худрук Русского театра Эстонии Игорь Лысов возглавил Астраханский драматический театр.
Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.
20 ноября на кинофестивале "Темные ночи" (PÖFF) состоится премьерный показ нового фильма Андреса Пуустусмаа "Зеленые коты", в котором главные роли исполняют отмечающий 70-летие Тыну Карк и российский актер Сергей Маковецкий.