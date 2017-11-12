rus.err.ee

Специалист: с января жителям Эстонии придется рассчитывать свой доход на целый год ({{commentsTotal}})

Экономика
Таисия Дмитриева
Экономика

Изменения в действующей системе налогообложения вступят в силу с 1 января 2018 года. Это означает, что жителям Эстонии придется рассчитывать свой приблизительный годовой доход, отметила главный специалист налогового отдела Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг.

Слова специалиста поздно вечером в воскресенье, 12 ноября, привела еженедельная аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера+".

"Новая система подразумевает умение человека рассчитать свой доход на год или хотя бы спрогнозировать. Конечно, до цента невозможно будет просчитать, например, если у человека несколько работодателей или другие источники дохода. То есть он должен будет рассчитать, спрогнозировать и определить именно ту сумму не облагаемого налогом дохода, которая будет актуальна именно для него", - говорит Клеттенберг.

Помимо вышесказанного каждому работнику необходимо будет определить, какие из его доходов облагаются подоходным налогом, и соответственно, будут добавлены к общему годовому доходу. Например, к ним относятся: зарплата, премия, дивиденды, компенсация по болезни и  доход полученный от аренды имущества. Сомневающиеся на счет того, облагается ли налогом так или иная часть их дохода, могут уточнить вопрос на сайте Налогово-таможенного департамента www.emta.ee/ru.

Подробнее о налогах смотрите в видеосюжете.

Редактор: Сергей Михайлов



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