Нарвская оппозиция оспорила в суде назначение депутатов в городские комиссии

Оппозиция из фракции "Наша Нарва" через суд требует отменить результаты выборов в две постоянные комиссии Нарвского городского собрания.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сказал член фракции "Наша Нарва" Антс Кутти, который в конце прошлой неделе подал соответствующую жалобу в Тартуский административный суд.

В своей жалобе Кутти также требует проведения новых выборов в правовую комиссию и в комиссию по вопросам приграничного и внешнего сотрудничества.

По оценке оппозиции, при назначении членов в указанные комитеты депутаты от правящей Центристской партии нарушили как Закон о местных самоуправлениях, так и устав Нарвы.

Председатель горсобрания Александр Ефимов ранее заявил, что готов к судебным разбирательствам, но предпочел бы заключить соглашение между сторонами.