Пярнуские баскетболисты в овертайме обыграли ТТУ

Лишь в дополнительное время сумели сломить сопротивление соперников из ТТУ баскетболисты команды "Пярну Садам".

Очная встреча соперников в рамках регулярного чемпионата Эстонии прошла накануне вечером в Пярну и завершилась со счетом 85:80 в пользу хозяев площадки, передают утренние новости ETV+.

Победу, которая стала для них второй в сезоне, пярнусцы оформили в дополнительной пятиминутке. Лучшим у победителей стал Саймон Сутть, набравший 21 очко и сделавший 8 подборов. У проигравших 22 балла было в активе Тоомаса Раадика.

В турнирной таблице пярнусцы идут на шестом месте. Баскетболисты ТТУ, проигравшие в пяти встречах из шести, занимают седьмую строчку.