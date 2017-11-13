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Пярнуские баскетболисты в овертайме обыграли ТТУ ({{commentsTotal}})

Спорт
Наставник команды
Наставник команды "Пярну Садам" Хейко Раннула. Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Лишь в дополнительное время сумели сломить сопротивление соперников из ТТУ баскетболисты команды "Пярну Садам".

Очная встреча соперников в рамках регулярного чемпионата Эстонии прошла накануне вечером в Пярну и завершилась со счетом 85:80 в пользу хозяев площадки, передают утренние новости ETV+.

Победу, которая стала для них второй в сезоне, пярнусцы оформили в дополнительной пятиминутке. Лучшим у победителей стал Саймон Сутть, набравший 21 очко и сделавший 8 подборов. У проигравших 22 балла было в активе Тоомаса Раадика.

В турнирной таблице пярнусцы идут на шестом месте. Баскетболисты ТТУ, проигравшие в пяти встречах из шести, занимают седьмую строчку.

Редактор: Сергей Михайлов

баскетбол


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