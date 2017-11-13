Свыше 200 человек погибли во время землетрясения в Иране, которое произошло поздно вечером в воскресенье, более тысячи получили ранения.

Землетрясение магнитудой 7,3 было зарегистрировано на глубине примерно 25 километров в горном районе провинции Сулеймания, в иракском Курдистане - недалеко от границы с Ираном, сообщают в понедельник ТАСС и Би-би-си.

Президент Ирана распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло поисковые и спасательные операции, в пострадавших районах организованы полевые госпитали для обеспечения людей необходимыми продуктами, теплыми вещами и топливом.

По сообщению информагенств, толчки землетрясения ощущались также в Турции, Израиле и Кувейте.