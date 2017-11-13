Барут Пахор переизбран президентом Словении ({{commentsTotal}})
Действующий президент Словении Барут Пахор переизбран на новый пятилетний должностной срок.
По итогам второго тура выборов главы государства, состоявшихся 12 ноября, Пахор получил около 53% голосов. Его соперник - мэр города Камник Марьян Шарец набрал 47%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Республиканского избиркома, передают утренние новости ETV+.
Пахор стал вторым президентом Словении, которого переизбрали на второй срок.
До выборов в 2012 году Пахор был премьер-министром Словении, возглавлял нижнюю палату парламента страны и избирался в Европейский парламент.
Инаугурация Пахора намечена на 23 декабря.
Редактор: Сергей Михайлов