Эстония и представители еще 22 стран ЕС подписали совместное заявление о постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO) в сфере обороны и безопасности.

Представители ЕС подписали декларацию в понедельник, 13 ноября, в Брюсселе. От Эстонии подпись под соглашением поставил министр обороны Юри Луйк, сообщает ERR.ee.

Документ подписали Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.

Новая инициатива предусматривает и создание единого фонда, из которого будут финансироваться разработки систем вооружений и их совместные закупки, а также укрепление оборонной промышленности.

При этом государства-члены сохраняют право самостоятельно управлять своей государственной обороной.