Эстония подпишет декларацию об укреплении оборонного сотрудничества в ЕС

Продолжать укреплять сотрудничество в сфере обороны собираются государства Европейского союза. Это предусматривает в том числе и декларация о намерениях по углублению оборонного сотрудничества между государствами-членами ЕС.

Представители ЕС подпишут декларацию в понедельник, 13 ноября, в Брюсселе. От Эстонии подпись под соглашением поставит министр обороны Юри Луйк, сообщает ERR.ee.

Новая инициатива предусматривает и создание единого фонда, из которого будут финансироваться разработки систем вооружений и их совместные закупки, а также укрепление оборонной промышленности.

При этом государства-члены сохраняют право самостоятельно управлять своей государственной обороной.