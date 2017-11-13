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Кайа Канепи находится в шаге от выхода в ТОП-100 мирового рейтинга ({{commentsTotal}})

Спорт
Кайа Канепи.
Кайа Канепи. Автор: SIPA/Scanpix
Спорт

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи находится в одном шаге от возвращения в первую сотню рейтинга лучших теннисисток планеты.

В свежей версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной в понедельник, 13 ноября, 32-летняя Кайа Канепи переместилась со 107-го на 100-е место.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт сохранила за собой 34-ю строчку.

Не произошло изменений и во главе рейтинга: румынка Симона Халеп продолжает лидировать, второй идет испанка Гарбинье Мугурса, третьей - датчанка Каролин Возняцки.

В 2012 году на пике своей карьеры Кайа Канепи занимала 15-е место в мировом рейтинге.

Редактор: Сергей Михайлов

кайа канепирейтинг wta


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