Кайа Канепи находится в шаге от выхода в ТОП-100 мирового рейтинга ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи находится в одном шаге от возвращения в первую сотню рейтинга лучших теннисисток планеты.
В свежей версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной в понедельник, 13 ноября, 32-летняя Кайа Канепи переместилась со 107-го на 100-е место.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт сохранила за собой 34-ю строчку.
Не произошло изменений и во главе рейтинга: румынка Симона Халеп продолжает лидировать, второй идет испанка Гарбинье Мугурса, третьей - датчанка Каролин Возняцки.
В 2012 году на пике своей карьеры Кайа Канепи занимала 15-е место в мировом рейтинге.
Редактор: Сергей Михайлов