Эстония собирается укреплять киберсотрудничество с Германией ({{commentsTotal}})
Канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов в понедельник, 13 ноября, в Берлине встретится с госсекретарем Министерства обороны Германии Катрин Зудер.
Об этом сообщает служба новостей "Радио 4".
"Встреча является хорошей возможностью поблагодарить Германию за выдающийся вклад в безопасность Балтийского региона. Мы высоко ценим частое участие Германии в охрану нашего воздушного пространства в рамках миссии ПВО НАТО в Балтии", - сказал Всевиов.
Как ожидается, в ходе встречи стороны обсудят развитие НАТО, оборонное сотрудничество с ЕС, а также оборонное сотрудничество между Эстонией и Германией.
По словам Всевиова, Эстония намерена углубить сотрудничество с Германией в киберсфере.
Редактор: Сергей Михайлов