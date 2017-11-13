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Эстония собирается укреплять киберсотрудничество с Германией ({{commentsTotal}})

Эстония
Йонатан Всевиов.
Йонатан Всевиов. Автор: ERR
Эстония

Канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов в понедельник, 13 ноября, в Берлине встретится с госсекретарем Министерства обороны Германии Катрин Зудер. 

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4".

"Встреча является хорошей возможностью поблагодарить Германию за выдающийся вклад в безопасность Балтийского региона. Мы высоко ценим частое участие Германии в охрану нашего воздушного пространства в рамках миссии ПВО НАТО в Балтии", - сказал Всевиов.

Как ожидается, в ходе встречи стороны обсудят развитие НАТО, оборонное сотрудничество с ЕС, а также оборонное сотрудничество между Эстонией и Германией. 

По словам Всевиова, Эстония намерена углубить сотрудничество с Германией в киберсфере.

Редактор: Сергей Михайлов



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