Военный городок в Тапа продолжит расширяться

Строительная компаний Nordecon и государственный Центр оборонных инвестиций заключили два договора о строительстве объектов на территории Тапаского городка Сил обороны.

Соглашения предусматривают, что в городке будут возведены две казармы и инфраструктура для маневров бронетехники. Общая стоимость договоров составляет 21 млн евро, сообщает пресс-служба Nordecon.

Суммарная площадь двух четырехэтажных казарм – 9272 м², а стоимость их строительства – 7,45 млн евро. В рамках договора о строительстве инфраструктуры для маневров бронетехники будет возведен ряд зданий, в том числе ремонтный ангар и тренировочные ангары, а также связывающие их дороги, площадки и техносети.

Стоимость договора о строительстве инфраструктуры составляет 13,5 млн евро. Работы в рамках обоих договоров продлятся 11 месяцев. К стоимости прибавится налог с оборота.