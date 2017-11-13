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Юрген Зопп поднялся на 14 мест в рейтинге ATP ({{commentsTotal}})

Спорт
Юрген Зопп улучшил свой рейтинг.
Юрген Зопп улучшил свой рейтинг. Автор: Союз тенниса Эстонии
Спорт

Первая ракетка Эстонии среди мужчин Юрген Зопп добился заметного прогресса в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленной версии рейтинга ATP, которая была опубликована в понедельник, 13 ноября, Зопп поднялся на 14 строчек и занимает теперь 164-е место.

Вторая ракета страны Владимир Иванов опустился сразу на 5 позиций и находится на 539-м месте.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим - представитель Германии Александр Зверев.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).

Редактор: Сергей Михайлов

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