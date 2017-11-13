Около восьми утра 13 ноября финская полиция получила сообщение о том, что на детской площадке в центре Порвоо отец избивал своего ребенка. Ребенок позднее скончался в больнице.

Мужчина утром без разрешения матери забрал 3-летнего ребенка из дома и пошел с ним на детскую площадку Lyseоnpuisto в Порвоо. Как сообщается в пресс-релизе полиции, на площадке отец почему-то начал избивать ребенка и, по всей видимости, ударил его ножом, сообщает YLE.

Ребенка на вертолете отвезли в больницу, где он позднее скончался.

Мужчина задержан полицией.

На месте происшествия было много очевидцев.

Издание Iltalehti пишет, что подозреваемый в убийстве ребенка мужчина – гражданин Франции – и инцидент может быть связан со спором о родительских правах на ребенка.