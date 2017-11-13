Совет ЕС назначил спецпредставителем по Южному Кавказу эстонского дипломата Тойво Клаара

Совет ЕС в понедельник, 13 ноября, назначил эстонского дипломата Тойво Клаара специальным представителем ЕС на Южном Кавказе и по грузинскому кризису.

В задачи спецпредставителя входит содействие мирному урегулированию кризисов в Грузии и Нагорном Карабахе, а также развитие регионального сотрудничества, сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

Спецпредставитель участвует в проходящих в Женеве по итогам конфликта 2008 года в Грузии международных переговорах и в качестве представителя ЕС также исполняет на них роль сопредседателя.

Сейчас Клаар является руководителем отделения дипломатической службы ЕС (EEAS) в Средней Азии, ранее он также руководил наблюдательской миссией ЕС в Грузии и работал в сегменте ресурсов и планирования EEAS.

Клаар приступил к работе в МИД Эстонии в 1991 году, он работал в прошлом гендиректором по политическим вопросам и гендиректором отдела по делам ЕС. В период 1999-2001 он был советником по иностранным делам президента Леннарта Мери, а в период 2003-2005 советником в Министерстве обороны. В период 2005-2010 Клаар руководил представительством еврокомиссии в Эстонии, оттуда он перешел на дипломатическую службу ЕС.

На посту спецпредставителя Клаар сменит германского дипломата Герберта Зальбера, который был назначен на эту должность в июле 2014 года.

У ЕС имеются спецпредставители в Боснии, Средней Азии, Сомали, Косово, Сахели, на Южном Кавказе и по грузинскому кризису, при мирном процессе на Ближнем Востоке, а также спецпредставитель по правам человека.