Госучреждения и чиновники пока не спешат переезжать на периферию

Согласно поставленной правительством задаче, к весне 2019 года к работе за пределами Таллинна должна приступить тысяча чиновников госучреждений. Пока чиновники уезжают из столицы не слишком активно.

В числе первых покинуть Таллинн должен был Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел. По предварительны планам, в первой половине текущего года из столицы следовало вывести от 15 до 20 рабочих мест учреждения. По словам советника МВД Янека Лаэва, поставленная задача пока не выполнена, но работа в этом направлении ведется, передает в понедельник, 13 ноября, служба новостей "Радио 4".

"До сих пор планировалось вывести 15 рабочих мест, эта задача выполнена практически наполовину - были переведены шесть мест", - сказал Лаэв.

Министерство юстиции к концу этого года должно переселить в регионы 10 секретарей регистров.

"Проект по сути реализован. Вспомогательный ИТ-центр инфосистем регистров к концу года мы хотим перевести в Ида-Вирумаа. Второй по величине план, который мы еще анализируем, это создание на северо-востоке страны центрального вспомогательного центра судов первой и второй инстанции. Я лично считаю подходящим для этого здание бывшей уездной управы, где также мог бы находиться отдел тюрем и многие другие правовые учреждения", - сказал глава минюста Урмас Рейнсал.

Находящийся в ведении Министерства финансов Департамент статистики перевел за пределы Таллинна 7 из запланированных 50 рабочих мест, Налогово-таможенный департамент - 13 из 40. Впрочем, у ведомств еще есть время до марта 2019 года.

Между тем, Государственный центр вспомогательных услуг уже выполнил поставленную на этот год задачу и переселил в провинцию 7 рабочих мест. Речь идет о должностях бухгалтеров и учетчиков, а также специалистов по организации господрядов. По два человека приступили к работе в Курессааре и в Тарту, еще трое - в Вильянди.

"Три рабочих места заняли сотрудники, которые прежде трудились в столице и сделали выбор в пользу более спокойной рабочей среды. Некоторые места мы создавали заново, еще с парой работников мы прекратили трудовой договор из-за перевода их рабочих мест за пределы Таллинна", - объяснил руководитель центра Тармо Леппоя.

Как отметил советник Министерства внутренних дел Янек Лаэв, насильно отправлять персонал в регионы нельзя. В большинстве случаев вакансии заполняют новые люди.

Государственный центр вспомогательных услуг все новые рабочие места будет создавать вне столицы.

Тысяча рабочих мест госучреждений должна быть переведена в регионы до марта 2019 года. Поэтому, как ожидается, массовый переезд придется на следующий год.