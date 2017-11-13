В Эстонию пытались провезти 50 000 контрабандных сигарет

Погранохрана в конце прошлой недели обнаружила в прибывшем из России автомобиле более 50 000 контрабандных сигарет.

Fiat Multipla с белорусскими регистрационными знаками задержали вечером 10 ноября на погранпункте Лухамаа на въезде в Эстонию. В ходе таможенного контроля в автомобиле было обнаружено 52 600 сигарет с белорусской налоговой маркировкой, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Таможенник возбудил дело о проступке в отношении находившегося за рулем 29-летнего мужчины и назначил ему штраф в 1200 евро.

Выданные водителю и пассажиру шенгенские визы (литовская и польская соответственно) были признаны недействительными, оба вернулись в РФ.