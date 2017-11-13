rus.err.ee

Бывшего президента Украины вызвали на допрос в Генпрокуратуру ({{commentsTotal}})

За рубежом
Бывший президент Украины Виктор Янукович.
Бывший президент Украины Виктор Янукович. Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала бывшего президента страны Виктора Януковича на допрос. 

Об этом в понедельник сообщила ГПУ, опубликовав соответствующую повестку, передает ТАСС.

По данным ГПУ, Янукович вызван для проведения процессуальных действий по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, "Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления", "Присвоение или растрата имущества", "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", "Фиктивное предпринимательство".

На Украине возбуждено несколько уголовных дел в отношении Януковича, в том числе о государственной измене и разгоне акции протеста в центре Киева зимой 2013-2014 годов.

Редактор: Сергей Михайлов

украинаянуковичдопрос


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
В Эстонии отметили день отца
Статистический портрет отца.

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Петр Свенда

Доказавший уязвимость ID-карт ученый похвалил Эстонию за отзыв сотен тысяч сертификатов

Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.

ЭКОНОМИКА
10.11

Приватизация Eesti Teed может быть отложена

10.11

Формулу ценобразования для горючего сланца не будут менять до 2019 года

10.11

Новым главой EVR Cargo станет Кульдар Лейc

10.11

В октябре в Эстонии было зарегистрировано 29 600 безработных

09.11

Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Эстонии на 2017 год до 4,4%

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Николай Лощин выбрал самое интересное.

Рекомендации "АК+": куда пойти с 13 по 19 ноября

В воскресенье, 13 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
13:40

Бывшего президента Украины вызвали на допрос в Генпрокуратуру

13:34

В Эстонию пытались провезти 50 000 контрабандных сигарет

13:32

ФОТО: Голливуд вышел на улицы с протестом против сексуальных домогательств

12:16

Госучреждения и чиновники пока не спешат переезжать на периферию

11:56

Совет ЕС назначил спецпредставителем по Южному Кавказу эстонского дипломата Тойво Клаара

11:52

В Финляндии отец на детской площадке зарезал своего 3-летнего ребенка

11:40

В результате землетрясения в Иране погибли свыше 300 человек Обновлено

10:43

ФОТО и ВИДЕО: Шон Мендес стал триумфатором европейской музыкальной премии MTV EMA

10:41

У кинофестиваля PÖFF нет денег на перевод фильмов на русский и эстонский языки

09:53

Юрген Зопп поднялся на 14 мест в рейтинге ATP

09:38

Нарвская оппозиция оспорила в суде назначение депутатов в городские комиссии Обновлено

09:30

Военный городок в Тапа продолжит расширяться

08:55

Эстония собирается укреплять киберсотрудничество с Германией

08:31

Кайа Канепи находится в шаге от выхода в ТОП-100 мирового рейтинга

Полезно знать

Топ читаемости
12.11

Специалист: с января жителям Эстонии придется рассчитывать свой доход на целый год

11.11

New York Times: жители Нарвы процветают, а Ивангород еще недавно стоял в руинах

11.11

Портал 47news: арестованный в Нарве агент ФСБ - 20-летний студент из Кингисеппа

09:38

Нарвская оппозиция оспорила в суде назначение депутатов в городские комиссии Обновлено

11:52

В Финляндии отец на детской площадке зарезал своего 3-летнего ребенка

10.11

Департамент: неработающим пенсионерам не надо подавать заявление для расчета подоходного налога

12.11

Вместо Максима Ильина в горсобрание Нарва-Йыэсуу попала семейный врач

12.11

Отцом года в Эстонии стал житель Ида-Вирумаа Меэлис Сибритс

10.11

Налоговый департамент планирует отказаться от деклараций

12.11

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу разгромила Мальту со счетом 3:0 Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
10.11

Старейшины столичных районов могут быть назначены уже на следующей неделе

10.11

Исследование контекста интеграции: Эстония и Норвегия

10.11

В пятницу днем дождей будет меньше, ожидаются прояснения

10.11

В Таллинне пройдет международная конференция по правам животных

09.11

В Раквере завершился конкурс на лучшее общежитие профессионального училища

09.11

Жители Эстонии в массовом порядке активируют услугу Mobiil-ID

09.11

Ратас: центристы ждут в свои ряды как новых, так и старых соратников

09.11

Полиция приглашает водителей-профессионалов проверить свои грузовики

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: