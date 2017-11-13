Бывшего президента Украины вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Об этом в понедельник сообщила ГПУ, опубликовав соответствующую повестку, передает ТАСС.

По данным ГПУ, Янукович вызван для проведения процессуальных действий по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, "Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления", "Присвоение или растрата имущества", "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", "Фиктивное предпринимательство".

На Украине возбуждено несколько уголовных дел в отношении Януковича, в том числе о государственной измене и разгоне акции протеста в центре Киева зимой 2013-2014 годов.