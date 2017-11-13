Эксперты: суд и прокуратура должны располагаться в разных зданиях

По оценке экспертов-юристов, не следует размещать органы суда и прокуратуры в одном месте, потому что основой демократического правового государства являются принципы разделения и баланса ветвей власти, независимости судебной власти и равенства сторон.

Такое мнение высказали опрошенные порталом ERR Uudised эксперты по поводу намерения государства перевести в строящийся Таллиннский дом суда как Харьюский уездный суд, так и Пыхьяскую прокуратуру.

"Если судьи начнут каждый день общаться с представителями прокуратуры за пределами зала суда, то это обязательно будет иметь психологический эффект, а подозреваемые окажутся в неравном положении, поскольку их адвокаты не имеют возможности для таких же постоянных отношений (с судьями - прим. ред.)", - сказал присяжный адвокат Леон Гликман.

По его словам, на многих судей повседневное общение с прокурорами не повлияет, но правосудие должно быть не просто честным и равным, но и выглядеть таковым со стороны.

"В связи с этим прокуратуру как представителя исполнительной власти следует держать отдельно от судебной власти. У нас и без этого около 99% подозреваемых прзнаются виновными, и в судебных решениях превалируют позиции прокуроров, поэтому любой шаг, который может еще больше усугубить положение, был бы лишним", - добавил Гликман.

Гинтер: в Эстонии для этого пока не настал подходящий момент

По оценке профессора криминологии Тартуского университета Яана Гинтера, в целом нельзя категорично утверждать, что прокуратура не может находиться в одном здании с судом.

"Например, в Австрии и США прокуратура и суд довольно часто находятся в одном здании. С другой стороны, можно найти довольно много критики по поводу такого размещения этих учреждений в случае государств, где традиции правового государства не так глубоки или вообще практически отсутствуют (например, в Румынии или бывшей ГДР)", - пояснил юрист.

По его словам, в случае Эстонии надо оценить, находится ли она по уровню развития правового государства ближе к Австрии или Румынии.

"Я сам сейчас склоняюсь к мнению, что правильный момент для рутинного размещения в одном здании прокуратуры и суда у нас еще не настал", - отметил Гинтер.

Профессор считает, что в случае судов крайне необходима не только их фактическая беспристрастность, но и то, чтобы они выглядели беспристрастными для плохо информированного стороннего наблюдателя.

"В настоящее время работа прокуроров и судей в одном здании и, тем самым, совместные обеды и перекуры могут вызвать у слишком многих сторонних наблюдателей сомнения в том, могут ли судьи сохранять свою беспристрастность", - добавил Гинтер.

Весной 2018 года в Таллинне закончится строительство современного здания суда на улице Лубья, в который переедут занимающий сейчас три здания Харьюский уездный суд, Пыхьяская окружная прокуратура и центр регистров и инфосистем.

В Тарту местные судьи и прокуроры работают в одном здании с 2002 года.