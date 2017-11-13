Телеканал HBO заключил договор на показ эстонского фильма "Ноябрь"

Кисса отметила, что это означает резкое увеличение аудитории фильма. Лента поступит в видеопрокат осенью 2018 года, ее покажут почти в 20 странах, передает menu.err.

На прошлой неделе фильм эстонского режиссера Райнера Сарнета "Ноябрь" по роману Андруса Кивиряхка "Ноябрь, или Гуменщик" получил гран-при XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад". "Ноябрь" получил также призы за лучшее музыкальное оформление и лучшую операторскую работу (Март Таниэль).

"Ноябрь" участвовал в 20 международных кинофестивалях.

Напомним, что Эстония выдвинула "Ноябрь" на соискание премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Эстонские зрители смогут еще раз посмотреть фильм на большом экране в рамках кинофестиваля PÖFF ("Темные ночи") 23 ноября в Coca-Cola Plaza и 25 ноября в кинотеатре Artis.

Фольклорное фэнтези "Ноябрь" – это сказка для взрослых, сюжет которой разворачивается в языческой эстонской деревне, где жадные и глупые жители борются с чумой, дьяволом и домовыми. Главная героиня фильма – деревенская девушка Лийна, которая безнадежно влюблена в барского надсмотрщика из крестьян Ханса, которому нравится господская дочь. Жизнь Лийны усложняет отец, который требует, чтобы дочь вышла замуж за мужчину намного старше ее, мужлана Энделя.

Главные роли в фильме сыграли Реа Лест и Йорген Лийк.