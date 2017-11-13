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Ромек Козенкраниус переизбран мэром Пярну ({{commentsTotal}})

Эстония
Ромек Козенкраниус.
Ромек Козенкраниус. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Пярнуское горсобрание в понедельник переизбрало Ромека Козенкраниуса мэром Пярну.

Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщило издание Pärnu Postimees.

За Козенкраниуса проголосовали 23 депутата горсобрания, еще 14 голосовали против.

На состоявшихся 15 октября муниципальных выборах Козенкраниус баллотировался от избирательного союза "Pärnu Ühendab" (Пярну объединяет).

По результатам выборов Партия реформ и IRL получили в горсобрании Пярну по 9 мест, Центристская партия и "Пярну объединяет" - по 7 мест, Консервативная народная партия (EKRE) - 6. Еще одно место досталось Социал-демократической партии.

Козенкраниус набрал на выборах 2149 голосов, уступив только центристке Кадри Симсон, которую поддержали 2413 избирателей.

Правящую коалицию в Пярну образовали IRL, Центристская партия и "Пярну объединяет". Партию реформ, получившую на выборах в Пярну больше всего голосов, к переговорам не привлекали, а центристы, которые последние восемь лет оставались в оппозиции, теперь вошли в правящую коалицию. Место председателя горсобрания получил представитель IRL Андрес Метсоя.

Редактор: Андрей Крашевский

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