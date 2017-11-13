Германия отклонила введение европейского налога

"Для нас эта тема никоим образом не стоит на повестке дня", – заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в Берлине, передает dw.com.

По его словам, Берлин считает существующую систему формирования европейского бюджета дееспособной. Повышенное внимание следует скорее уделять более эффективному расходованию средств ЕС, добавил Зайберт.

Таяни призвал удвоить бюджет ЕС

Антонио Таяни в опубликованном в тот же день интервью WAZ и другим газетам немецкой медиагруппы Funke призвал найти способы удвоить бюджет ЕС со 140 млрд евро до 280 млрд. В частности он предложил ввести европейский налог на совершение биржевых сделок.

Удвоение бюджета Европейского союза, по мнению политика, необходимо для решения проблем беженцев и борьбой с терроризмом. "Мы нуждаемся в 280 млрд евро против имеющихся 140 млрд евро в год", – приводит слова Антонио Таяни газета Welt.

В настоящее время 80% бюджета ЕС составляют взносы стран-членов, остальная часть – собственные средства Брюсселя, получаемые главным образом путем таможенных сборов, отмечает агентство AFP. В 2018 году начнутся консультации по вопросу нового семилетнего финансового плана ЕС с 2020 года.