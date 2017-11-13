rus.err.ee

RIA опроверг утверждения о новой уязвимости обновленных ID-карт ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В соцсетях несколько недель распространяются утверждения, согласно которым в ходе обновления уязвимых ID-карт в них возникла новая и серьезная уязвимость, но Департамент государственной инфосистемы (RIA) категорически опровергает такие утверждения.

Утверждения о новой уязвимости связаны со способом генерирования ключей в процессе обновления сертификатов, пишет в понедельник, 13 ноября, портал Geenius.

Секретный ключ ID-карты лежит в основе всей системы защиты данных. Это значит, что если секретность ключа нарушена, или он попадет в чужие руки, то с его помощью можно, например, входить в интернет-банк, пользоваться электронными услугами, ставить электронную подпись и т.д.

Однако уже некоторое время в Facebook и других интернет-платформах распространяется утверждение, что в ходе обновления уязвимых ID-карт ключи генерируются не на карте, а, по техническим причинам, за ее пределами. Таким образом, если ключи генерируются в каком-то другом компьютере, находящемся в RIA или центре сертификации, возникает возможность, что их оттуда кто-то украдет. Ключи также могут попасть в чужие руки в тот момент, когда они пересылаются из компьютера на карту.

Кроме того, теоретически это дает государству возможность получить программную закладку в каждой ID-карте, которая позволит открывать зашифрованные с помощью этой карты файлы.

Заведующий отделом eID Департамента государственных инфосистем Маргус Арм категорически опроверг такие утверждения. "Нет, это неправда, - сказал Арм. - Ключи всегда в одном экземпляре, они генерируются на (размещенном на ID-карте) чипе, и с чипа их никак невозможно извлечь. Никто не сможет сделать с них копию".

Напомним, что в период после 16 октября 2014 года в Эстонии было выдано около 800 000 ID-карт, которые теоретически можно использовать для установления личности и проставления электронной подписи без самой ID-карты и без PIN-кодов к ней. Уязвимость была связана с не соответствовавшим требованиям чипом.

С 3 ноября сертификаты этих карт были приостановлены, а RIA разработал техническое решение, которое предусматривает дистанционное обновление программного обеспечения уязвимых ID-карт для устранения риска. Обновить карты можно до 31 марта 2018 года, после чего не обновленные сертификаты будут аннулированы.

В качестве удостоверяющего личность документа все карты будут сохранять действие до конца указанного на них срока. Обновленная карта также не требуется для покупки лекарств по электронному рецепту.

Дистанционное обновление ID-карт стало доступным в конце октября, но разработанное решение позволяет обновлять не более 15 000 карт в сутки, поэтому процесс обновления растянется на несколько недель.

Редактор: Андрей Крашевский

riaуязвимость id-карт департамент государственной инфосистемыкризис id-карт


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Артур Тооман.

LIVE во вторник в 11:30: Катри Райк vs Александр Ефимов

Сотрудничество нарвских центристов с оппозицией в лице "Нашей Нарвы" не заладилось еще до начала работы нового состава горсобрания. Спор за места в депутатских комиссиях всего за неделю довел до суда. Разбираться в причинах и следствиях конфликта в прямом эфире rus.err.ee будет журналист Артур Тооман.

ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
В Эстонии отметили день отца
Статистический портрет отца.

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Петр Свенда

Доказавший уязвимость ID-карт ученый похвалил Эстонию за отзыв сотен тысяч сертификатов

Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.

ЭКОНОМИКА
11.11

Fitch поднял перспективу кредитного рейтинга Эстонии до позитивной

10.11

Через два года для участия во всемирном конгрессе JCI в Таллинн приедут 5000 человек

10.11

Приватизация Eesti Teed может быть отложена

10.11

Формулу ценобразования для горючего сланца не будут менять до 2019 года

10.11

Новым главой EVR Cargo станет Кульдар Лейc

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
17:08

Рийгикогу посетила китайская делегация для обсуждения эстонского экспорта в Китай

17:01

В столичном районе Каламая строитель сорвался с высоты четвертого этажа

16:53

LIVE во вторник в 11:30: Катри Райк vs Александр Ефимов

16:45

Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги дала присягу депутата Рийгикогу

16:42

В Ласнамяэ пройдет инфочас кассы по безработице для работающих людей

16:21

Опрос: среди секретов конторских служащих в Эстонии – кража туалетной бумаги, секс в офисе

16:12

RIA опроверг утверждения о новой уязвимости обновленных ID-карт

15:30

В Финляндии отец на детской площадке зарезал своего 3-летнего ребенка Обновлено

15:06

Германия отклонила введение европейского налога

14:56

Ромек Козенкраниус переизбран мэром Пярну

14:46

Эстония подписала декларацию об укреплении оборонного сотрудничества в ЕС Обновлено

14:42

Телеканал HBO заключил договор на показ эстонского фильма "Ноябрь"

14:40

Эксперты: суд и прокуратура должны располагаться в разных зданиях

13:40

Бывшего президента Украины вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Полезно знать

Топ читаемости
12.11

Специалист: с января жителям Эстонии придется рассчитывать свой доход на целый год

15:30

В Финляндии отец на детской площадке зарезал своего 3-летнего ребенка Обновлено

09:38

Нарвская оппозиция оспорила в суде назначение депутатов в городские комиссии Обновлено

11.11

New York Times: жители Нарвы процветают, а Ивангород еще недавно стоял в руинах

11.11

Портал 47news: арестованный в Нарве агент ФСБ - 20-летний студент из Кингисеппа

12.11

Вместо Максима Ильина в горсобрание Нарва-Йыэсуу попала семейный врач

10.11

Департамент: неработающим пенсионерам не надо подавать заявление для расчета подоходного налога

10.11

Налоговый департамент планирует отказаться от деклараций

12.11

Айвар Похлак: в следующем году за чемпионство будут бороться три клуба

12.11

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу разгромила Мальту со счетом 3:0 Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
10.11

Старейшины столичных районов могут быть назначены уже на следующей неделе

10.11

Исследование контекста интеграции: Эстония и Норвегия

10.11

В пятницу днем дождей будет меньше, ожидаются прояснения

10.11

В Таллинне пройдет международная конференция по правам животных

09.11

В Раквере завершился конкурс на лучшее общежитие профессионального училища

09.11

Жители Эстонии в массовом порядке активируют услугу Mobiil-ID

09.11

Ратас: центристы ждут в свои ряды как новых, так и старых соратников

09.11

Полиция приглашает водителей-профессионалов проверить свои грузовики

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: