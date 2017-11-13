Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.

Как выяснилось из получасового обсуждения, в котором приняли участие председатель фракции "Наша Нарва" Катри Райк и глава нарвского горсобрания, центрист Александр Ефимов, избранные в горсобрание депутаты от оппозиционной "Нашей Нарвы" остались за бортом депутатских комиссий потому, что не позаботились о предварительных договоренностях с правящими в Нарве центристами. Кроме того, когда результаты голосования при выборах в комиссии оставили большинство (5 из 8) оппозиционеров с носом, они стали препятствовать заседанию горсобрания, применив тактику затягивания, а один из них даже подал жалобу в суд.

"Результат голосования – это следствие. Причина в другом – в действиях оппозиционных депутатов из "Нашей Нарвы", – сказал Ефимов, отвечая на вопрос ведущего Артура Тоомана о том, почему центристы проголосовали против оппозиционных депутатов в составе комиссий. Это при том, что закон о местных самоуправлениях и устав Нарвы дают право каждому депутату состоять как минимум в одной из комиссий горсобрания. Точнее, по уставу города, членство в комиссии – это даже обязанность народного избранника.

"Речь идет о демократии по-нарвски, – считает Катри Райк. – В законе о местных самоуправлениях с 2006 года есть пункт о том, что каждый член горсобрания имеет право быть членом одной из комиссий, и это право мы хотим иметь. Даже в эстонском парламенте есть заместитель председателя из оппозиции. В Нарве же, естественно, заместители председателя горсобрания – оба центристы, в ревизионной комиссии нет никого из оппозиции. Нам не дают работать", – пояснила Райк.

Аргумент Ефимова таков – никто не может заставить депутата проголосовать определенным образом. "До голосования за членов комиссий относительно их кандидатур было сделано предложение от председателя комиссии и от фракции "Моя Нарва". Оба предложения были приняты и поставлены на голосование, но результат был таким, каким он был – никто не может заставить депутатов голосовать так и или иначе".

На замечание ведущего о том, что проголосовать за них было невозможно потому, что оппозиционные депутаты не были попросту включены в списки для голосования, Ефимов ответил, что председатели комиссий включали в списки тех людей, сотрудничество с которыми казалось перспективным, а компетенции - полезными для работы комиссии.

"Например в список комиссии по товариществам ее председатель включила Виктора Шимарина, так как он подошел, объяснил, чем собирается заниматься, и председатель увидела, что человек будет комиссии полезен. Но общая позиция фракции "Моя Нарва" - когда они радовались тому, что спутали карты и щелкнули по носу центристам - повлиял на формирование председателями комиссий списков. Председатель видит, что от людей с таким настроем пользы не будет, а комиссия должна быть работоспособной".

Ефимов: никаких межфракционных переговоров "Наша Нарва" не предпринимала

По словам Александра Ефимова, предварительную работу оппозиция должна была проделать заранее - инициировать межфракционные переговоры - а этого сделано не было.

"Теперь понятно, что телефон работает только в одну сторону и что я должна была позвонить сама", - говорит Катри Райк, удивляясь, что вопрос лишь в том, кто должен был сделать первый шаг и что ее коллеги, якобы, радовались срывам работы горсобрания.

А что значит радовались? По словам Ефимова, это было видно по интервью в прессе, по публикации данных о доходах некоторых членов комиссий. "Это незаконно, так как речь идет о всех доходах депутатов и подобная публикация вводит население в заблуждение", - считает Ефимов.

Что будет дальше?

На вопрос ведущего, есть ли у сторон выход из неприятно сложившейся ситуации, Александр Ефимов сказал, что центристы в горсобрании продолжат запланированную работу. "Будем эффективно принимать выгодный для Нарвы бюджет, закончим начатые и начнем новые проекты. А чем будут заниматься оппозиционные депутаты, я не знаю".

Он напомнил, что у оппозиции есть два варианта: "Либо пытаться договориться, либо занять позицию конфронтации и судов. В первом случае надо для начала прийти и поговорить. Невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет. Правда, пока оппозиция выбрала второй путь. А что могут сделать при этом центристы? Если "Наша Нарва" изменит позицию, будем разговаривать. Мой телефон всегда включен и дверь в кабинет открыта".

По словам Катри Райк, ей тоже жаль, что дело дошло до суда, но нарушение закона - есть нарушение закона, и маленькая оппозиция не собирается играть роль младшей сестры.

Сама Катри Райк попала в стратегическую - самую главную комиссию горсобрания, но сожалеет о том, что не попала также к комиссию по образованию - ведь в Нарве предстоит строительство госгимназии и колледжа МВД, много и других важных вопросов, связанных с образованием.

По словам Ефимова, за полчаса эфира на портале RUS.ERR.EE найти решение конфликту, разрубив все узлы, невозможно, но нужно начать общаться. "Завтра мы с Катри Райк намерены встретиться в Нарве, после этого можно будет говорить и о дальнейшей работе", - оставили участники передачи надежду на то, что сотрудничество в принципе не исключается.

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Во вторник в студию RUS.ERR.EE обсудить накалившуюся в горсобрании Нарвы обстановку пришли председатель оппозиционной фракции "Наша Нарва" Катри Райк и председатель нарвского горсобрания, центрист Александр Ефимов.

Напомним, что на прошлой неделе в Нарве определялся состав депутатских комиссий горсобрания. Несмотря на то, что по уставу Нарвы и по новому закону об организации местных самоуправлений оппозиционные депутаты имеют право на членство хотя бы в одной комиссии законодательного органа, из восьми депутатов от фракции "Наша Нарва" такое право получили лишь трое. Центристы, имеющие 22 места в горсобрании, используя свое численное преимущество, назначили в комиссии лишь своих представителей.

Если до выборов "Наша Нарва" рассчитывала получить даже место председателя ревизионной комиссии, то теперь конфликт вышел на судебную тропу - в конце прошлой недели депутат от "Нашей Нарвы" Антс Кутти подал соответствующую жалобу в Тартуский административный суд.

Чем провинилась оппозиция еще до начала работы, собираются ли соблюдать закон центристы и возможно ли восстановить рабочий мир в сложившейся ситуации, в студии RUS.EE.RR обсудили гости передачи.

Полная видеозапись прямого эфира:

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