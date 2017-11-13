Нарвские центристы и оппозиция не могут поделить власть: Катри Райк vs Александр Ефимов

Сотрудничество нарвских центристов с оппозицией в лице "Нашей Нарвы" не заладилось еще до начала работы нового состава горсобрания. Спор за места в депутатских комиссиях всего за неделю довел до суда. Разбираться в причинах и следствиях конфликта в прямом эфире rus.err.ee будет журналист Артур Тооман.

В студию RUS.ERR.EE обсудить накалившуюся в горсобрании Нарвы обстановку придут председатель оппозиционной фракции "Наша Нарва" Катри Райк и председатель нарвского горсобрания, центрист Александр Ефимов.

Помирятся или же окончательно рассорятся оппоненты, станет ясно по результатам получасового прямого эфира из студии порталов новостей ERR, который начнется во вторник, 14 ноября, в 11:30.

Напомним, что на прошлой неделе в Нарве определялся состав депутатских комиссий горсобрания. Несмотря на то, что по уставу Нарвы и по новому закону об организации местных самоуправлений оппозиционные депутаты имеют право на членство хотя бы в одной комиссии законодательного органа, из восьми депутатов от фракции "Наша Нарва" такое право получили лишь трое. Центристы, имеющие 22 места в горсобрании, используя свое численное преимущество, назначили в комиссии лишь своих представителей.

Если до выборов "Наша Нарва" рассчитывала получить даже место председателя ревизионной комиссии, то теперь конфликт вышел на судебную тропу - в конце прошлой недели политическая сила подала соответствующую жалобу в Тартуский административный суд.

Чем провинилась оппозиция еще до начала работы, собираются ли соблюдать закон центристы и возможно ли восстановить рабочий мир в сложившейся ситуации, обсудим в студии RUS.EE.RR.

Читайте также:

Нарвская оппозиция оспорила в суде назначение депутатов в городские комиссии

Нарвская оппозиция не возглавила ни одну депутатскую комиссию и готова подать в суд