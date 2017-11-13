Опрос: среди секретов конторских служащих в Эстонии – кража туалетной бумаги, секс в офисе

Например, выясняли, как в их учреждении отмечают Рождество, забирали ли они с работы туалетную бумагу, занимались ли сексом в офисе, рылись ли в вещах коллег или подвергались домогательствам на работе.

Исполнительный директор CV.ee Райн Уусен в эфире телепрограммы "Terevisioon" подвел промежуточные итоги продолжающегося опроса. Например, выяснилось, что почти в 7% эстонских офисов ежедневно или очень часто берут на работу какое-то домашнее животное. В 15% учреждений не хотят видеть детей на рабочем месте, но почти в 30% малыши зачастую бродят по рабочим помещениям, передает menu.err.ee.

6% опрошенных признались, что брали продукты питания своих коллег из общего холодильника. Алкоголь на работе употребляет одна треть конторских работников, принявших участие в опросе, причем 18,6% – в рабочее время. 14 человек признались, что у них на работе припрятана бутылка.

Одна пятая часть респондентов призналась, что оставались ночевать на работе. 16% рылись в ящиках коллег, 29% уносили что-то с работы домой – шариковые ручки, бумагу для заметок и 1% даже туалетную бумагу.

Уносили имущество фирмы 28% респондентов: 16% брали конторские принадлежности, 12,6% – еще что-то, например еду с работы, фирменные подарки, 1% – туалетную бумагу, 7 человек брали наличные, 46% никогда ничего не крали с работы.

4,1% занимаются в офисе сексом со своими коллегами, а 3,2% – со своими спутниками жизни.

Осознанно бездельничали 52% респондентов, отрицательно ответили 23%.

37% респондентов сталкивалась с домогательством (в том числе с сексуальным домогательством 1,7% женщин и 1,1% мужчин).

44,6% нарушают правила безопасности труда, при этом 3,9% – осознанно и ежедневно.

По состояннию на утро 13 ноября в опросе приняли участие 1800 человек в возрасте от 33 до 52 лет.