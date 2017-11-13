В Ласнамяэ пройдет инфочас кассы по безработице для работающих людей

В среду, 15 ноября, в управе Ласнамяэ представители кассы по безработице проведут инфочас на тему возможности консультирования и обучения для работающих людей.

На мероприятии можно будет получить информацию о переобучении и повышении квалификации, о возможностях получения новой специальности и обучения эстонскому языку, также специалисты кассы по безработице подробнее расскажут о программе для работающих.

Участие бесплатное, регистрация не требуется. Инфочас пройдет на русском языке. Начало в 18:00 в зале на первом этаже управы Ласнамяэ, по адресу Палласти, 54.