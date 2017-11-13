В столичном районе Каламая строитель сорвался с высоты четвертого этажа

В Таллинне около полудня пострадал строитель, сорвавшийся с высоты четвертого этажа строящегося дома. По словам медиков, полученные травмы не угрожают жизни мужчины.

По данным пресс-службы департамента полиции, несчастье произошло около 12 часов на объекте по адресу Теэстузе, 47D, где выполнявший работы строитель сорвался со стремянки и упал с высоты четвертого этажа на землю.

Пострадавший является работником фирмы субподряда. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, которая доставила мужчину в больницу.

Генподрядчик обеспечил на объекте все необходимые меры безопасности, установил ограждения в опасных местах и проинструктировал работников. Профессиональные документы пострадавшего строителя были оформлены корректно.

Медики выявили у пострадавшего травмы ног, которые не угрожают его жизни. В момент несчастья работник использовал штатное страховочное снаряжение.

Обстоятельства несчастного случая на объекте расследуются.