Бесплатные киносеансы для пожилых в Таллинне возобновятся с 14 ноября

Управы столичных районов Пыхья-Таллинн и Кесклинн продолжат практику бесплатных киносеансов для пенсионеров в рамках проекта "Киноклуб для пожилых".

Очередной сеанс состоится 14 ноября, сообщила в понедельник, 13 ноября, пресс-служба управы Пыхья-Таллинна.

В сообщении отмечается, что в ноябре, январе и феврале будет показано в общей сложности девять картин – как из золотого фонда эстонской киноклассики, так и новых эстонских фильмов. Все фильмы снабжены субтитрами на русском языке. Сеансы будут проходить в центре культуры "Сальме" по вторникам в 12:00.

Первые девять сеансов киноклуба состоялись в августе и сентябре. 10 августа комиссия по надзору за финансированием партий по запросу социал-демократа Яака Юске начала расследование в отношении деятельности киноклуба по подозрению в использовании городских средств для предвыборной рекламы старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда. После этого деятельность киноклуба была приостановлена.

По словам Кальюлайда, продолжение бесплатных киносеансов после выборов свидетельствует о том, что попытка дискредитировать киноклуб, связав его деятельность с предвыборной кампанией, не имела ничего общего с реальностью.

"С самого начала речь шла о проекте социальной направленности, цель которого - предложить пожилым людям возможность провести досуг и расширить круг общения", - сказал Кальюлайд.

По его словам, к "киноклубу для пожилых" уже присоединились сотни пенсионеров из Пыхья-Таллинна и центральной части города.