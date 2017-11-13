ФОТО: скульптуре мальчика около Таллиннской реальной школы исполнилось 90 лет

В понедельник отметили 90 лет со дня открытия памятника ученикам и учителям, павшим в Освободительной войне. Монумент установлен у Таллиннской реальной школы.

Как передает "Актуальная камера", в памятной церемонии приняли участие командующий Силами обороны генерал Рихо Террас, представители ученических и скаутских организаций и шести зарубежных посольств, которые поддерживали Эстонию в Освободительной войне.

Скульптура мальчика работы Ферди Саннамеэса стала одним из важных символов памяти Освободительной войны. Ее освятили в 1927 году, в 1940 она была демонтирована советскими властями, а в 1993 восстановлена на историческом месте.