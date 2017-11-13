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Виктор Левада рассказал о подоплеке объединения "Левадии" и "Инфонета" ({{commentsTotal}})

Спорт
Виктор Левада.
Виктор Левада. Автор: Postimees/Scanpix
Спорт

По словам президента футбольного клуба "Левадия" Виктора Левады, в дискуссиях об объединении столичных клубов в одну команду участвовали не только "Левадия" и "Инфонет", но и "Нымме Калью", а главным препятствием для развития футбола в Эстонии является деятельность Эстонского футбольного союза, который отказывается прислушиваться к мнению клубов.

Об этом Левада заявил в обращении к болельщиками, опубликованном в понедельник, 13 ноября, на веб-сайтах "Левадии" и "Инфонета".

В обращении основатель "Левадии" отмечает, что пишет от себя, хотя схожих взглядов на развитие клубного футбола придерживается и владелец "Инфонета" Андрей Лешков.

По словам Левады, возможность объединиться в одну команду обсуждали не только "Левадия" и "Инфонет", но и "Нымме Калью". "Начиная с сентября и по сегодняшний день, мы ((президент "Нымме Калью" - прим. ред.) Куно Техва, Андрей Лешкин, Виктор Левада) часто встречались, звонили друг другу и обсуждали наболевшее и поняли, что у наших клубов одни и те же проблемы", - говорит Левада.

По его словам, обсуждались пять вариантов действий по окончании футбольного сезона 2017 года.

Первый вариант предусматривал завершение выступлений главных команд, вторых составов и женских команд в чемпионате Эстонии, оставив только детские команды.

Во втором варианте "Нымме Калью" продолжал бы выступления, а "Инфонет" и "Левадия" снялись бы со всех соревнований, кроме детских.

В третьем варианте все три команды объединились бы в один супер-клуб.

В четвертом "Нымме Калью" объединялся с "Инфонетом", а в пятом (который в итоге реализовался) - "Инфонет" объединялся с "Левадией".

В основе этих дискуссий, по словам Левады, лежала усталость от непрофессионализма и несправедливости в эстонском футболе, из-за которых отсутствует перспектива развития и выхода на более высокий уровень.

В обращении к болельщикам Левада говорит, что главная проблема заключается в Эстонском футбольном союзе. "ЭФС должен понимать, что они существуют для нас, а не мы для них и мы хотим участвовать в принятии решений, которые связаны с футболом в Эстонии, - заявляет владелец "Левадии", не конкретизируя своих претензий. - Главная проблема в том, что нас не слышат в ЭФС".

Напомним, 6 ноября этого года стало известно об объединении столичных футбольных клубов "Левадия" и "Инфонет". Главной целью новой команды, которую будет станет тренировать серб Александар Рогич, станет улучшение результатов выступлений объединенной команды в европейском футболе.

Редактор: Андрей Крашевский

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