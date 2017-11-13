Комиссия: зарплата высших госчиновников могла бы расти по принципу эстонских пенсий

Конституционная комиссия парламента обсудила порядок оплаты работы высших госчиновников страны: политики склоняются к тому, чтобы индексировать доходы президента, судей, прокуроров, депутатов и других чиновников по принципу эстонских пенсий. В нынешней ситуации это означает увеличение зарплат на 5%, передает "Актуальная камера".

Ставки зарплат высших госчиновников в Эстонии привязаны к зарплате президента, которая составляет 5200 евро, столько же получает премьер и спикер парламента, министры – почти 4500, судьи и депутаты парламента – от 3500 до 4000 евро.

"Во времена экономического кризиса эти зарплаты были заморожены. И если в других сферах доход работников шел в ногу со временем, то у высших госчиновников это было не так", – сказал председатель Конституционной комиссии Марко Померанц (IRL).

Как отметил спикер парламента Эйки Нестор, те чиновники, которые в рейтинге выше, вопрос о зарплатах ранее никогда не поднимали. "Те, у кого меньший процент (от зарплаты президента), уже годами обращали внимание на эту проблему. Связано это прежде всего с зарплатами судей", – сказал он.

Нельзя забывать и о налоговых изменениях, которые еще называют скрытым ступенчатым налогом – ведь они с будущего года будут съедать часть зарплаты именно у высокооплачиваемых чиновников.

На столе у депутатов – сразу несколько предложений по внесению изменений.

"Одно из предложений поддержали все шесть парламентских фракций плюс все руководители Рийгикогу. Суть в том, что все зарплаты высших чиновников будут ежегодно индексироваться по примеру пенсий", – пояснил Марко Померанц.

На деле это будет означать рост зарплат госслужащих топ-уровня примерно на 5% в год. Поступило и более смелое предложение, авторами которого стали три парламентария-реформиста.

"Наше предложение заключается в следующем: поднять зарплату президента, спикера, премьера и председателя Госсуда до отметки в 6500 евро. Ставку же зарплаты депутата парламента сделать на уровне 75% от нее", – отметил член Конституционной комиссии, реформист Лаури Луйк.

Нехитрые подсчеты показывают, что если пройдет предложение Совета старейшин, в который входят лидеры шести фракций, то зарплата депутатов нового созыва Рийгикогу составит 3750 евро, а если будет одобрена идея трех депутатов, которую в кулуарах уже окрестили нереалистичной, зарплата депутатов будет в районе 5000 евро.

Голосование в конституционной комиссии по внесению изменений в Закон о зарплатах высших госчиновников, состоится 14 ноября.