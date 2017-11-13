Актуальная камера 13.11.2017 (18:00)

Сотрудничество нарвских центристов с оппозицией в лице "Нашей Нарвы" не заладилось еще до начала работы нового состава горсобрания. Спор за места в депутатских комиссиях всего за неделю довел до суда. Разбираться в причинах и следствиях конфликта в прямом эфире rus.err.ee будет журналист Артур Тооман.
В понедельник отметили 90 лет со дня открытия памятника ученикам и учителям, павшим в Освободительной войне. Монумент установлен у Таллиннской реальной школы.
Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.
Авторитетное американское издание New York Times в субботу опубликовало статью, в которой говорится о различиях и сходствах между Нарвой и Ивангородом.
Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.
Продюсер фильма "Ноябрь" Катрин Кисса подписала договор с известным американским телеканалом HBO (Home Box Office).
Два года прошедшего века: 1977 и 1978