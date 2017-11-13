Традиционное рукопожатие на открытии саммита в Маниле застало врасплох Трампа и Медведева

В Маниле стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Открылся он с традиционного перекрестного рукопожатия, которое застало врасплох президента США Дональда Трампа и премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает "Актуальная камера".

Повестка двухдневного форума весьма обширна: мировая и региональная экономика, борьба с терроризмом, вопросы политики и безопасности. Встреча проходит на фоне акций протеста в Маниле. Тысячи филиппинцев выступили против визита Трампа. Американский президент в свою очередь встретился со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте и заявил, что у них прекрасные отношения.

Напомним, Дутерте обвиняют в расправах без суда и следствия над подозреваемыми в наркоторговле. По некоторым данным, с прошлого года в ходе рейдов в стране были убиты около 4000 человек.