rus.err.ee

В российском посольстве в Таллинне удивлены обвинениям в адрес предполагаемого агента ФСБ ({{commentsTotal}})

Эстония
Посол России в Эстонии Александр Петров.
Посол России в Эстонии Александр Петров. Автор: ERR
Эстония

В российском посольстве в Эстонии удивлены заявлением эстонских властей о том, что арестованный в республике 20-летний россиянин Алексей Васильев является агентом ФСБ.

Об этом заявил в понедельник, 13 ноября, агентству Интерфакс посол РФ в Эстонии Александр Петров, передает BNS.

"Мы недоумеваем, почему власти Эстонии заявили сразу же после его задержания, что он является агентом ФСБ", - сказал посол.

"Парню 20 лет, почему озвучена эта версия, нам непонятно. Ее можно рассматривать, как попытку создать общественное мнение", - сказал Петров, комментируя состоявшуюся в понедельник встречу Васильева с российским консулом.

Он сообщил, что встреча была короткой, она продолжалась около 15 минут. "Нашей задачей было удостовериться, что его состояние хорошее, что он здоров, и выявить, нужна ли ему какая-либо помощь", - пояснил посол.

По его словам, Васильеву уже предоставлен государственный защитник, однако может от него отказаться, и в этом случае посольство окажет ему соответствующую поддержку.

"Встреча прошла по нашему настоянию, так как вначале Васильев от нее отказался. Как он разъяснил на встрече с консулом, он подписал бумагу об отказе от помощи, так как на следствии ему сказали, что посольство ему все равно ничем не поможет", - добавил Петров.

Дипломат отметил, что россиянин имеет возможность звонить по необходимости посольству, эстонские власти не создают препятствий для встречи Васильева с дипломатами.

6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству прокурора дал санкцию на арест 20-летнего гражданина России Алексея Васильева. Ему предъявлено обвинение в деятельности против Эстонии в качестве агента ФСБ и подготовки кибер-преступления. Мужчина обвиняется в том, что он якобы совершал ненасильственные действия в отношении эстонского государства, готовил компьютерное преступление.

По версии прокуратуры, его целью были государственные учреждения Эстонии. В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

алексей васильевагент фсбпосольство рф в таллинне


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Артур Тооман.

LIVE во вторник в 11:30: Катри Райк vs Александр Ефимов

Сотрудничество нарвских центристов с оппозицией в лице "Нашей Нарвы" не заладилось еще до начала работы нового состава горсобрания. Спор за места в депутатских комиссиях всего за неделю довел до суда. Разбираться в причинах и следствиях конфликта в прямом эфире rus.err.ee будет журналист Артур Тооман.

ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.

Комиссия: зарплата высших госчиновников могла бы расти по принципу эстонских пенсий

Конституционная комиссия парламента обсудила порядок оплаты работы высших госчиновников страны: политики склоняются к тому, чтобы индексировать доходы президента, судей, прокуроров, депутатов и других чиновников по принципу эстонских пенсий. В нынешней ситуации это означает увеличение зарплат на 5%, передает "Актуальная камера".

ИДА-ВИРУМАА
В Эстонии отметили день отца
Статистический портрет отца.

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Петр Свенда

Доказавший уязвимость ID-карт ученый похвалил Эстонию за отзыв сотен тысяч сертификатов

Доцент Масарикова университета Петр Свенда, возглавивший группу из пяти ученых, раскрывших уязвимость ID-карт Эстонии и других стран, заявил, что отзыв сертификатов был верным шагом из-за серьезного риска взлома ID-карт.

ЭКОНОМИКА
11.11

Fitch поднял перспективу кредитного рейтинга Эстонии до позитивной

10.11

Через два года для участия во всемирном конгрессе JCI в Таллинн приедут 5000 человек

10.11

Приватизация Eesti Teed может быть отложена

10.11

Формулу ценобразования для горючего сланца не будут менять до 2019 года

10.11

Новым главой EVR Cargo станет Кульдар Лейc

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
18:54

Комиссия: зарплата высших госчиновников могла бы расти по принципу эстонских пенсий

18:47

В российском посольстве в Таллинне удивлены обвинениям в адрес предполагаемого агента ФСБ

18:18

ФОТО: скульптуре мальчика около Таллиннской реальной школы исполнилось 90 лет

18:18

Актуальная камера 13.11.2017 (18:00)

18:17

Виктор Левада рассказал о подоплеке объединения "Левадии" и "Инфонета"

17:44

Бесплатные киносеансы для пожилых в Таллинне возобновятся с 14 ноября

17:08

Рийгикогу посетила китайская делегация для обсуждения эстонского экспорта в Китай

17:01

В столичном районе Каламая строитель сорвался с высоты четвертого этажа

16:53

LIVE во вторник в 11:30: Катри Райк vs Александр Ефимов

16:45

Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги дала присягу депутата Рийгикогу

16:42

В Ласнамяэ пройдет инфочас кассы по безработице для работающих людей

16:21

Опрос: среди секретов конторских служащих в Эстонии – кража туалетной бумаги, секс в офисе

16:12

RIA опроверг утверждения о новой уязвимости обновленных ID-карт

15:30

В Финляндии отец на детской площадке зарезал своего трехлетнего ребенка Обновлено

Полезно знать

Топ читаемости
12.11

Специалист: с января жителям Эстонии придется рассчитывать свой доход на целый год

15:30

В Финляндии отец на детской площадке зарезал своего трехлетнего ребенка Обновлено

09:38

Нарвская оппозиция оспорила в суде назначение депутатов в городские комиссии Обновлено

11.11

New York Times: жители Нарвы процветают, а Ивангород еще недавно стоял в руинах

11.11

Портал 47news: арестованный в Нарве агент ФСБ - 20-летний студент из Кингисеппа

12.11

Вместо Максима Ильина в горсобрание Нарва-Йыэсуу попала семейный врач

10.11

Департамент: неработающим пенсионерам не надо подавать заявление для расчета подоходного налога

10.11

Налоговый департамент планирует отказаться от деклараций

12.11

Айвар Похлак: в следующем году за чемпионство будут бороться три клуба

12.11

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу разгромила Мальту со счетом 3:0 Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
10.11

Старейшины столичных районов могут быть назначены уже на следующей неделе

10.11

Исследование контекста интеграции: Эстония и Норвегия

10.11

В пятницу днем дождей будет меньше, ожидаются прояснения

10.11

В Таллинне пройдет международная конференция по правам животных

09.11

В Раквере завершился конкурс на лучшее общежитие профессионального училища

09.11

Жители Эстонии в массовом порядке активируют услугу Mobiil-ID

09.11

Ратас: центристы ждут в свои ряды как новых, так и старых соратников

09.11

Полиция приглашает водителей-профессионалов проверить свои грузовики

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: