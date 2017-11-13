В российском посольстве в Таллинне удивлены обвинениям в адрес предполагаемого агента ФСБ

В российском посольстве в Эстонии удивлены заявлением эстонских властей о том, что арестованный в республике 20-летний россиянин Алексей Васильев является агентом ФСБ.

Об этом заявил в понедельник, 13 ноября, агентству Интерфакс посол РФ в Эстонии Александр Петров, передает BNS.

"Мы недоумеваем, почему власти Эстонии заявили сразу же после его задержания, что он является агентом ФСБ", - сказал посол.

"Парню 20 лет, почему озвучена эта версия, нам непонятно. Ее можно рассматривать, как попытку создать общественное мнение", - сказал Петров, комментируя состоявшуюся в понедельник встречу Васильева с российским консулом.

Он сообщил, что встреча была короткой, она продолжалась около 15 минут. "Нашей задачей было удостовериться, что его состояние хорошее, что он здоров, и выявить, нужна ли ему какая-либо помощь", - пояснил посол.

По его словам, Васильеву уже предоставлен государственный защитник, однако может от него отказаться, и в этом случае посольство окажет ему соответствующую поддержку.

"Встреча прошла по нашему настоянию, так как вначале Васильев от нее отказался. Как он разъяснил на встрече с консулом, он подписал бумагу об отказе от помощи, так как на следствии ему сказали, что посольство ему все равно ничем не поможет", - добавил Петров.

Дипломат отметил, что россиянин имеет возможность звонить по необходимости посольству, эстонские власти не создают препятствий для встречи Васильева с дипломатами.

6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству прокурора дал санкцию на арест 20-летнего гражданина России Алексея Васильева. Ему предъявлено обвинение в деятельности против Эстонии в качестве агента ФСБ и подготовки кибер-преступления. Мужчина обвиняется в том, что он якобы совершал ненасильственные действия в отношении эстонского государства, готовил компьютерное преступление.

По версии прокуратуры, его целью были государственные учреждения Эстонии. В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.